Polizisten am Tatort in Den Haag.

Quelle: Phil Nijhuis/AP/dpa

Nach der Messerattacke in Den Haag mit drei Verletzten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei 35 Jahre alt und habe keinen festen Wohnsitz, teilten die Ermittler mit. Die Festnahme sei im Stadtzentrum von Den Haag erfolgt. Der Verdächtige werde nun verhört.



Am Freitagabend hatte ein Mann in einer belebten Einkaufsstraße allem Anschein nach willkürlich auf Passanten eingestochen. Drei Minderjährige wurden verletzt, konnten aber noch am selben Abend aus der Klinik entlassen werden.