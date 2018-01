"Wir sind der Auffassung, dass Tatverdächtige, die ausreisepflichtig sind, nicht normal in einer Kommune oder einer Flüchtlingsunterkunft leben sollten, sondern in zentralen Einrichtungen der Länder oder des Bundes", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Berliner Zeitung". Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Kompetenz des Bundes, die gestärkt werden müsse. Ausreisepflichtige, die nicht freiwillig abreisen wollen, müssten abgeschoben werden. "Das sichert in der Bevölkerung die Akzeptanz für Flüchtlinge mit Bleiberecht", sagte Landsberg.