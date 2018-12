Vonovia hat einen Bestand von rund 400.000 Wohnungen.

Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia will seine Investitionen in Modernisierungen drastisch kürzen. Hintergrund sei eine "dramatisch zurückgegangene" Akzeptanz für die in der Regel mit Mietsteigerungen verbundenen energetischen Modernisierungen, sagte Firmenchef Rolf Buch.



Vonovia hatte angekündigt, im laufenden Geschäftsjahr rund eine Milliarde Euro investieren zu wollen. Das Geld sollte vorwiegend in energetische Modernisierungen, aber auch in Neubauten und Dachaufstockungen fließen.