Migranten fahren auf einem Lastwagen.

Quelle: Delmer Martinez/AP/dpa

Trotz neuer Hürden durch ein Abkommen ist erneut eine sogenannte Karawane mittelamerikanischer Migranten in Richtung USA unterwegs. Rund 1.000 Honduraner brachen in der Stadt San Pedro Sula auf der Flucht vor Armut und Gewalt nach Nordamerika auf.



Auf dem mehr als 2.000 Kilometer langen Weg müssen sie Guatemala und Mexiko durchqueren - diese Länder einigten sich zuletzt mit den USA darauf, die Migration in den Norden einzudämmen. US-Präsident Trump nutzt das Thema, um seine Anhänger zu mobilisieren.