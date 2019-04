Sudanesen feiern die Verhaftung von Präsident Omar al-Bashir.

Quelle: Ala Kheir/dpa

Nach dem Putsch im Sudan haben Tausende Demonstranten der Ausgangssperre der neuen Militärregierung getrotzt: Etliche verbrachten die Nacht auf dem Platz vor der Militärzentrale in der Hauptstadt Khartum, wo Zehntausende in den Tagen zuvor protestiert hatten. Die Sicherheitskräfte lösten die Sitzblockade nicht auf.



Nach Monaten regierungskritischer Massenproteste hatten die Streitkräfte gestern den autoritären Präsidenten Omar al-Baschir abgesetzt. Das Militär ordnete eine Ausgangssperre an.