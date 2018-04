Puntin warnt vor "Chaos". Quelle: Mikhail Klimentyev/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Mächte vor weiteren Luftangriffen auf Syrien gewarnt. Dies würde "unweigerlich Chaos in den internationalen Beziehungen verursachen", sagte Putin nach Angaben des Kreml in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Hassan Rohani.



Die beiden Staatschef verurteilten die Luftangriffe demnach als Verstoß gegen die Charta der UN. Die Bombardements hätten "die Aussichten auf eine politische Einigung in Syrien erheblich beeinträchtigt".