Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den EU-Sondergipfel zu Migration und Asyl positiv bewertet. Das Treffen habe "eine gute Debatte" zu Fragen des Außengrenzschutzes und der Verhinderung der Weiterreise von Asylbewerbern in der EU gebracht, sagte sie in Brüssel.



Trotz "einiger Unterschiede" hätte man "doch ein großes Maß an Gemeinsamkeit" festgestellt. "Wir sind uns alle einig, dass wir die illegale Migration reduzieren wollen, dass wir unsere Grenzen schützen wollen", sagte Merkel.