Papst Franziskus hat den Rücktritt eines amerikanischen Bischofs angenommen, der wegen seines Umgangs mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs in die Kritik geraten war. Der Vatikan gab den Abgang des Bischofs von Buffalo, Richard Malone, bekannt. Gründe wurden nicht mitgeteilt. Allerdings hatte der Vatikan zuletzt eine Ermittlung in der Diözese im US-Staat New York geleitet.



Das Bistum Buffalo ist in mehr als 220 jüngeren Klagen aufgeführt worden, in denen mutmaßliche Opfer sexuellen Missbrauch durch Priester angeben.