Gipfeltreffen zum Thema Missbrauch mit Papst Franziskus.

Quelle: Giuseppe Lami/ANSA/dpa

Nach dem Missbrauchsgipfel im Vatikan wird der Ruf nach einer Synode aller deutschen Bistümer laut. Die Bischöfe könnten dabei mit Fachleuten und Vertretern des Kirchenvolks über offene Fragen sprechen, sagte der Freiburger Theologieprofessor Magnus Striet.



"In Deutschland gibt es eine allgemeine Verwirrung, wie es weitergehen soll. Eine deutsche Synode wäre sinnvoll." Zuletzt gab es vor mehr als 40 Jahren in Würzburg eine gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik.