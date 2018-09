Kardinal Reinhard Marx ist Erzbischof von München und Freising. Quelle: Arne Dedert/dpa

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, hat die kirchlichen Amtsträger wegen des Missbrauchsskandals zu einem Neuanfang aufgefordert. Die Kirche müsse neue Zeichen setzen, "damit die Menschen uns wieder glauben", sagte er in Fulda kurz vor der Vorstellung einer Missbrauchsstudie.



Marx fügte an: "Wir sind erschrocken und tief erschüttert über das, was möglich war im Volk Gottes, durch Priester, die den Auftrag des Evangeliums hatten, Menschen aufzurichten."