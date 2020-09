Vorstellung der Missbrauchsstudie im Jahr 2018. Archiv

Quelle: Arne Dedert/dpa

Knapp anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche haben die bayerischen Behörden in keinem einzigen Fall Anklage erhoben. Fast alle Ermittlungen gegen verdächtige Kirchenleute wurden eingestellt, ergab eine dpa-Umfrage.



Die Gründe waren meist Verjährung oder dass es nicht für einen hinreichenden Tatverdacht reichte. 124 von 312 namentlich bekannte Beschuldigte waren tot. Vier Ermittlungen laufen in Bayern noch, einige Fälle wurden an andere Bundesländer weitergeleitet.