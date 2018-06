James Levine weist alle Vorwürfe zurück. Quelle: Michael Dwyer/AP/dpa

Der Star-Dirigent James Levine hat Vorwürfe sexuellen Missbrauchs zurückgewiesen. "Auch wenn die Vorwürfe in jüngsten Presseberichten verständlicherweise verstörend sind, sind sie unbegründet", sagte er in einer Mitteilung, die der "New York Times" vorlag. "Wie jeder, der mich wirklich kennt, unterschreiben wird, habe ich mein Leben nicht als Unterdrücker oder Angreifer gelebt."



Vier Männer hatten dem Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York zuvor sexuellen Missbrauch vorgeworfen.