Nach dem Votum, bei dem geheim blieb, wer wie gestimmt hatte, ist May geschwächt. Sie hatte vor der Abstimmung in Aussicht gestellt, bei der Wahl 2022 auf die Spitzenkandidatur ihrer Partei zu verzichten. Eine "erhebliche Zahl" an Abgeordneten habe gegen sie gestimmt, sagte May am Abend vor dem Regierungssitz 10 Downing Street in London. "Ich habe mir angehört, was sie gesagt haben." Hinter dem Misstrauensantrag gegen May standen vor allem Brexit-Hardliner in ihrer Fraktion um den erzkonservativen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Das Ergebnis sei "schrecklich", sagte er. "Sie muss dringend zur Queen gehen und zurücktreten."