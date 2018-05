Für dieses Ja hatte die Parteiführung in den vergangenen Wochen gekämpft, sie hatte voll auf diese Karte gesetzt. Einen Plan B habe es, so beteuerten alle, angeblich nicht gegeben. Die Stimmung im Frühstücksraum eines Hotels, wo sich die Partei seit Samstag zu einer Klausur zurückgezogen hat, ist am Morgen entspannt. Mancher verweist aufs Wetter mit strahlend blauem Himmel: So schön könne heute der Tag werden. Doch zu viel Euphorie bei einem Drittel Gegenstimmen? Besser nicht.



Olaf Scholz, der amtierende Parteivorsitzende, vermeidet jeden Hauch von Freude. Sein Schritt zum Rednerpult bei der Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus ist zwar forsch, seine Mine aber beerdigungsernst. Als ob gerade jemand gestorben ist, sagt er: "Wir haben jetzt Klarheit." Die SPD habe es sich "nicht leicht" gemacht, das sei eine "richtig spannende Debatte" in den vergangenen Wochen gewesen. Man sei als Partei "weiter vorangekommen". Es habe sich eine "Einheit in der SPD neu formiert". Niemand in der Parteizentrale applaudiert oder murmelt fröhlich, weder bei der Verkündung des Ergebnisses noch bei den Scholzschen Stakkato-Sätzen, die irgendwie Mut machen sollen.