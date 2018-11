Zerstörte Altstadt von Aleppo. Archivbild

Quelle: Friedemann Kohler/dpa

Die syrische Regierung hat Rebellen vorgeworfen, Raketen mit Giftgas auf die Großstadt Aleppo abgefeuert zu haben. 107 Menschen seien verletzt worden, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Rebellengruppen bezeichneten die Anschuldigungen als "Lüge".



Die syrische Luftwaffe griff als Reaktion erstmals wieder Rebellenstellungen in einer entmilitarisierten Pufferzone in Nordsyrien an. Die Eskalation kommt wenige Tage vor neuen Syrien-Verhandlungen im kasachischen Astana.