Der Tatort in Berlin-Moabit. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin will der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen. Die Ermittler verdächtigten staatliche russische Organe als Auftraggeber, berichtete "Spiegel Online".



Der 40 Jahre alte Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit war am 23. August in einem Park in Moabit von hinten erschossen worden. Wegen einer möglichen Verstrickung Russlands hatte es Forderungen nach einer Einschaltung des Generalbundesanwalt gegeben.