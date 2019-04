Foto der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia. Archiv

Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Zur Aufklärung des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat ihr Sohn stärkeren Druck auf Malta verlangt. Die korrupten Behörden seien untätig, kritisierte Matthew Caruana Galizia. "Wir müssen uns entscheiden, ob wir Malta zu einem Exempel machen, dass es keinen Raum für ein solches Verhalten in der EU gibt", sagte er.



Die regierungskritische Bloggerin war 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Drei Männer sind deshalb angeklagt. Fragen zu den Hintermännern sind offen.