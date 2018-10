Gedenken an die ermordete Wiktorija Marinowa in Russe. Quelle: Str/AP/dpa

Ein nach dem Mord an der bulgarischen Moderatorin Wiktorija Marinowa festgenommener Rumäne ist nach Angaben der Polizei vorerst doch nicht tatverdächtig. Sein Alibi werde geprüft, teilte die Polizei mit.



Die Leiche der Moderatorin war in einem Park in der Stadt Russe, in dem Sie joggen war, entdeckt worden. Bulgariens Regierung steht unter Druck, den Mord rasch aufzuklären. Nachdem es bereits Gedenkandachten mit Kerzen für Marinowa gab, wurde für den Abend ein Lauf im Park in Russe angekündigt.