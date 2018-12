„Nein zum Terrorismus“ steht auf dem Schal der Frau.

Quelle: Adnane Bennis/dpa

Zahlreiche Marokkaner haben nach dem Mord an zwei skandinavischen Studentinnen in Marokko Mahnwachen in Solidarität mit den Opfern gehalten. Allein vor der dänischen Botschaft in Marokkos Hauptstadt Rabat versammelten sich zwischen 100 und 150 Menschen. Sie legten Blumen nieder und zeigten rote Schals auf denen "Nein zum Terrorismus" stand.



Am Montag waren im Atlasgebirge südlich von Marrakesch die Leichen von zwei 24 und 28 Jahre alten Studentinnen aus Dänemark und Norwegen gefunden worden.