Eine Mahnwache für Wiktorija Marinowa. Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Nach dem Mord an einer TV-Moderatorin in Bulgarien suchen Ermittler nach Hinweisen auf den Täter. Dazu würden Personen aus dem kriminellen Milieu überprüft, berichtete der Sender bTV unter Berufung auf die Polizei.



Die Leiche der 30 Jahre alten Wiktorija Marinowa war in einem Park am Donauufer entdeckt worden, wo sie joggen gegangen war. An der jüngsten Ausgabe der von Marinowa moderierten Sendung "Detektor" hatten Journalisten zu einem angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern recherchiert.