An Bord des U-Bootes "Nautilus" wurde Kim Wall ermordert. Quelle: Theresa Münch/dpa

Fast ein Jahr nach ihrem Tod ist die in einem U-Boot ermordete schwedische Journalistin Kim Wall beigesetzt worden. Die Zeremonie habe am Freitag stattgefunden und sei rein privat gewesen, sagte die Mutter der 30-Jährigen der dänischen Zeitung "BT".



Der dänische Erfinder Peter Madsen hatte Wall im vergangenen August an Bord seines selbstgebauten U-Bootes "Nautilus" ermordet. Er wurde deshalb zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Das ist die Höchststrafe in Dänemark.