Donald McGahn, ehemaliger Berater von US-Präsident Trump. Archiv

Quelle: Saul Loeb/Pool AFP/AP/dpa

Der frühere US-Präsidentenberater Donald McGahn, eine der Schlüsselfiguren in den Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Mueller, muss vor dem Kongress aussagen. Die Anhörung vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses solle am 7. Mai stattfinden, heißt es in der Vorladung.



McGahn hatte mit dem Team des Sonderermittlers zusammengearbeitet. Der Rechtsberater soll einer derjenigen im Weißen Haus gewesen sein, der sich Anweisungen Trumps zu möglichen Rechtsbrüchen widersetzte.