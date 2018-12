Radke hielt dem 31-Jährigen zwar zugute, dass er die "DiDW" 2013 in der an sich nicht verwerflichen Absicht eingerichtet habe, ein Forum für anonyme Kommunikation zu schaffen. "Für jedes auch schlichte Gemüt" hätte aber klar sein müssen, welche Gefahr davon ausgeht. Mit einer Wohnungsdurchsuchung beim Angeklagten in Karlsruhe im Juni 2017 wurde "DiDW" abgeschaltet. Die Verteidigung hatte die Rechtmäßigkeit eines Cyber-Angriffs auf die Plattform zur Ablenkung durch die Polizei angezweifelt. Das wies das Gericht zurück.