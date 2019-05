Unfallstelle in Moers.

Quelle: Arnulf Stoffel/dpa

Nach dem Tod einer Frau bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Moers am Niederrhein sitzt der tatverdächtige Fahrer in Untersuchungshaft. Ein Richter habe ihm den Haftbefehl wegen Mordes verkündet, so die Staatsanwaltschaft. Der 21-Jährige hatte sich am Dienstag selbst gestellt.



Der Mann ist verdächtig, am Ostermontag bei einem illegalen Rennen einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Eine unbeteiligte 43-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie drei Tage später starb.