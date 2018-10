Demonstrationen nach Gruppenvergewaltigung in Freiburg. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg haben sich zwei Demonstrationen formiert. Die AfD hatte zu einer Versammlung aufgerufen - an ihr nahmen laut Polizei 300 bis 500 Menschen teil. Mehrere Gruppen bildeten eine Gegendemo, um vor einer Instrumentalisierung des Verbrechens zu warnen. Hier zählte die Polizei rund 1.500 Menschen.



Nach einem Disco-Besuch soll eine junge Frau in der Nacht zum 14. Oktober von mehreren Männern vergewaltigt worden sein.