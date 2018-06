Papst Franziskus reist nach Myanmar. Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Franziskus hat seine Reise nach Myanmar und Bangladesch begonnen. Der Pontifex wird am Montag in Rangun in Myanmar erwartet. Am Donnerstag reist er weiter nach Bangladesch. Die Reise steht im Schatten der Krise um die verfolgte muslimische Minderheit Rohingya, die von Myanmar nach Bangladesch fliehen mussten.



Es ist das erste Mal, dass ein Papst das südostasiatische und mehrheitlich buddhistische Myanmar besucht. Im muslimischen Bangladesch war bisher nur Papst Johannes Paul II..