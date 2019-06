Italien, das hieße: Einst regierende Volksparteien auf Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Eine Bevölkerung, die sich nur von Parteien so wenig vertreten fühlt, dass Populisten mit Clowns an der Spitze Wahlen gewinnen. So weit ist es in Deutschland nicht. Aber die Europawahlen haben die Parteien - wie schon bei der Bundestagswahl vor anderthalb Jahren - in den Abgrund schauen lassen: Die Union bundesweit wieder bei nicht einmal mehr 30 Prozent, die Grünen rückt immer weiter zu ihnen auf, die SPD nur noch drittstärkste Kraft, die AfD vielerorts stärkste Kraft im Osten. Eine komplizierte Ausgangslage für Neuwahlen. Jedenfalls eine andere als sonst. Zumal die meisten Parteien Probleme haben: personell und inhaltlich.