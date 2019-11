Dieser Name jedoch erwies sich als nicht ganz glücklicher Griff, nachdem US-Medien die Verbindung des Begriffs "Thule" - der in der Mythologie eine weit entfernte Insel im Norden beschreibt - mit Wegbereitern des Nationalsozialismus in Deutschland und rechten Gruppierungen in den USA hergestellt hatten. So entwickelte sich die antisemitische Thule-Gesellschaft, die 1918 in München gegründet wurde, laut dem Historischen Lexikon Bayerns zur zentralen Wegbereiterin der nationalsozialistischen Bewegung.