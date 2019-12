Wer politisch radikal war und sich zum Bruch mit dieser Szene entscheidet, den sollten wir bei diesem Weg unterstützen.

Die Bundes-CDU stellte sich hinter den CDU-Landesverband. "Nazis haben keinen Platz in der CDU", zitieren die Deutschen Presse-Agentur und die "Rheinische Post" aus einer Nachricht der CDU-Zentrale an alle Landesverbände. "Deshalb sind ALLE in der CDU in der Pflicht sicherzustellen, dass totalitäres Denken in unseren Reihen ausgeschlossen ist." Das habe die CDU in Sachsen-Anhalt klargemacht. Zugleich betont die Bundes-CDU: "Wer politisch radikal war und sich zum Bruch mit dieser Szene entscheidet, den sollten wir bei diesem Weg unterstützen." Jeder Einzelfall sei genau zu prüfen. "Das geschieht am besten aus nächster Nähe vor Ort, denn dort kennt man die betroffenen Menschen."