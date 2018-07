SPD-Chefin Andrea Nahles. Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts der Asyl-Vereinbarungen beim EU-Gipfel verlangt SPD-Chefin Andrea Nahles von der CSU ein Ende der Eskalation in der Bundesregierung. Sie fordere die CSU auf, auf Basis dieser Ergebnisse "die Instrumentalisierung dieses Themas jetzt einzustellen und wieder zur Vernunft zu kommen", so Nahles.



Nahles sagte, eine Kombination aus beschleunigten Asylverfahren plus bilaterale Rücknahmeabkommen mit mehreren Ländern führten dazu, "dass substanziell Bewegung in die Sache reinkommt".