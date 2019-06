Tokajew ist Kasachstans neuer Präsident. Archivbild

Quelle: Alexei Filippov/AP/dpa

In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan hat es Proteste gegen die Amtseinführung von Präsident Kassym-Schomart Tokajew gegeben. In der Hauptstadt Nur-Sultan seien mehrere Menschen festgenommen worden, weil sie zu Kundgebungen aufgerufen hätten, meldete die kasachische Agentur Tengrinews.



Bei der russischen Agentur Interfax war von etwa 250 Festgenommenen die Rede. Bereits am Sonntag war die Präsidentenwahl von Demonstrationen und Polizeigewalt überschattet worden.