Theresa May steht vor einer erneuten Machtprobe um den Brexit. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich einer erneuten Brexit-Machtprobe im Parlament stellen müssen. Das Oberhaus stimmte mit großer Mehrheit für einen Zusatz zum EU-Austrittsgesetz. Dieser gibt dem Parlament die Kontrolle über den Brexit-Prozess, zum Beispiel falls ein Abkommen mit Brüssel nicht rechtzeitig zustande kommt.



Wenn der Gesetzentwurf am Mittwoch ins Unterhaus zurückkehrt, dürfte es zum Showdown mit den EU-freundlichen Rebellen in Mays Konservativer Partei kommen.