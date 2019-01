Brexit-Debatte im Unterhaus.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May ist bereit, sich nach der Niederlage mit ihrem Brexit-Deal bereits an diesem Mittwoch im Parlament einem Misstrauensvotum der Opposition zu stellen. Das sagte May kurz nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses. Labour-Chef Jeremy Corbyn stellte sofort den Misstrauensantrag.



Ein erfolgreiches Misstrauensvotum ist der einzige Weg, wie die Opposition eine Neuwahl auslösen kann. Erfolgschancen werden der Labour-Initiative aber kaum eingeräumt.