Anti-Brexit-Demonstranten in London.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will nach der Ablehnung ihres Brexit-Abkommens am kommenden Montag das weitere Vorgehen im Parlament darlegen. Das kündigte May in London an. Das Unterhaus hatte zuvor das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen mit 432 zu 202 Stimmen abgelehnt.



Voraussetzung für Mays Plan ist allerdings, dass ihre Regierung den Misstrauensantrag der Labour-Partei an diesem Mittwoch übersteht. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Labour-Antrag scheitert.