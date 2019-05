Blick auf die Kathedrale Notre-Dame.

Quelle: Philippe Wojazer/POOL Reuters/dpa

Nach dem verheerenden Brand von Notre-Dame sind viele Gläubige zur Ostermesse in der Pariser Pfarrkirche Saint-Eustache zusammengekommen. Erzbischof Michel Aupetit gedachte in seiner Predigt der Opfern und Familien der Anschläge auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka.



Aupetit würdigte auch die Leistung der Feuerwehrleute beim Brand von Notre-Dame. Notre-Dame sei "das Spiegelbild unserer Geschichte", sagte Aupetit. Vor der Kirche hatte sich vor der Messe eine lange Schlange gebildet.