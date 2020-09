Ölanlage in Saudi-Arabien.

Quelle: Amr Nabil/AP/dpa/Archivbild

Nach dem jüngsten Ölpreisverfall haben die Aktien des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco deutlich an Wert verloren. An der Börse in Riad sackten die Papiere des Ölkonzerns in der Spitze 9,4 Prozent ab und schlossen mit einem Minus von 9,1 Prozent bei 30 Riyal (7,08 Euro). Damit notieren die Aktien unter dem Ausgabepreis von 32 Riyal beim Börsengang Mitte Dezember.



Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise kräftig gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zeitweise weniger als 45,50 US-Dollar.