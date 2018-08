Erik Flügge (32) ist Geschäftsführer der Strategie-Beratung "Squirrel & Nuts". Die Kölner Agentur berät Politiker und Unternehmen und betreut Kampagnen.

Flügge: Gündogan hat nur einen kurzen Moment geschwiegen und ist dann mit einer betont rationalen Klarstellung rausgegangen. So stand er nicht mehr im Fokus der Kritik, sondern Özil.



heute.de: Welche Fehler hat der DFB gemacht?



Flügge: Ganz schön viele, und das von Anfang an. Der DFB hätte Özil sagen müssen: Entweder du erklärst dich und distanzierst dich - oder du kommst nicht mit nach Russland. Das hat auch mit Fürsorge für die eigenen Spieler in so einer Krise zu tun. Das hätte man vor der WM klären müssen. Sobald der Streit ausgeräumt gewesen wäre, hätte sich der DFB hinter Özil stellen müssen. Das ist wichtig, denn Leute in Krisen brauchen Rückendeckung.