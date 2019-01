Im Zusammenhang mit dem Online-Angriff auf Politiker und Prominente haben Beamte des Bundeskriminalamts einem Bericht zufolge die Wohnung eines Mannes in Heilbronn durchsucht. Das meldeten das ARD-Politikmagazin "Kontraste" und das rbb-Inforadio am Montagmorgen unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach fand der Einsatz bereits am Sonntagmorgen statt, beschlagnahmt wurden technische Geräte.