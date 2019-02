Also bin ich der Meinung, dass sein (Orbans) Platz nicht in der Europäischen Volkspartei ist. Jean-Claude Juncker

Das Europaparlament leitete deshalb bereits ein Sanktionsverfahren wegen der Gefährdung von EU-Grundwerten ein, die EU-Kommission verklagte Ungarn wegen der Verletzung von EU-Recht vor dem Europäischen Gerichtshof. Drei Monate vor der Europawahl Ende Mai scheint - auf beiden Seiten - die letzte Zurückhaltung zu fallen.



Juncker erklärte am Dienstag in Stuttgart: "Es gibt zwischen Herrn Orban und mir überhaupt keine Schnittmenge." Die Konservativen in Ungarn würden in keiner Weise christdemokratische Werte vertreten. "Also bin ich der Meinung, dass sein (Orbans) Platz nicht in der Europäischen Volkspartei ist."