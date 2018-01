"Friederike" richtete vielerorts Schäden an. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Nach dem schwersten Orkan seit mehr als zehn Jahren in Deutschland ist die Zahl der Toten auf mindestens acht gestiegen. In Sachsen-Anhalt kamen durch das Sturmtief "Friederike" zwei Männer ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Beide seien ihren Verletzungen erlegen.



Ein 65-Jähriger kam in Sachsen-Anhalt ums Leben, als er an seinem Dach Sicherungsarbeiten durchführte. Er fiel rund acht Meter in die Tiefe. Im Burgenlandkreis wurde ein 34-Jähriger von einem umstürzenden Baum getroffen.