Vor einer Woche fegte Orkan «Friederike» über Deutschland. Quelle: Arnulf Stoffel/dpa

Orkan "Friederike" hat in Deutschland deutlich höhere Schäden angerichtet als zunächst angenommen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bezifferte das versicherte Schadensvolumen aktuell auf rund eine Milliarde Euro.



In einer ersten Schätzung hatte der Verband noch von Schäden in Höhe von 500 Millionen Euro gesprochen. Laut GDV gilt "Friederike" als der zweitschwerste Wintersturm seit 1997. "Kyrill" verursachte 2007 mehr als zwei Milliarden Euro Schaden.