Seit Monaten ziehen Wüstenheuschrecken durch Ostafrika (wie hier in Kenia). Nun sind sie auch in Arabien.

Quelle: EPA

Riesige Heuschreckenschwärme sind nicht nur in Ost-Afrika, sondern auch auf der Arabischen Halbinsel unterwegs. Die Schwärme hätten die Küste in Kuwait, Bahrain und Katar erreicht, teilten die UN mit. Auch der Iran sei betroffen.



Seit Monaten überziehen Schwärme von Wüstenheuschrecken Ostafrika. Ihre Vermehrung wurde durch starken Regen begünstigt. Viele Menschen dort haben ohnehin nicht genug zu essen. Die Pflanz- und Erntezeit in der Region steht kurz bevor.