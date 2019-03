Schwere Schäden nach dem Einschlag einer Rakete bei Tel Aviv.

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen auf ein Haus nordöstlich von Tel Aviv verlegt Israel weitere Truppen in die Nähe des Palästinensergebiets. Die Armee will nach eigenen Angaben zwei Brigaden entsenden: Infanterie und Panzer.



Außerdem sollen Reservisten für spezifische Aufgaben einberufen werden. Eine aus Rafah im südlichen Gazastreifen abgefeuerte Rakete traf ein Haus in der Siedlung Mischmeret. Nach Angaben von Sanitätern wurden sieben Menschen verletzt.