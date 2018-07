Der Nikkei-Index für 225 führende Werte sackte empfindlich ab. Quelle: Shizuo Kambayashi/AP/dpa

Ein massiver Kurssturz an der Wall Street hat nur Stunden später die Börsen in Japan und Australien nach unten gezogen. Auch die Märkte in China und Hongkong erlebten empfindliche Abschläge zum Handelsstart am Dienstag.



Vorausgegangen war der mit knapp 1.600 Zählern bisher größte Tagesverlust des Dow Jones nach Sorgen um eine mögliche Zinswende. Damit fiel der Index wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. Die bisherigen Jahresgewinne lösten sich rasend schnell in Luft auf.