Nach tagelanger Suche hat die Polizei in Australien vermutlich die Leiche einer 46-Jährigen gefunden. Ihre Freunde hatten eine Autopanne im berühmten Outback überlebt. Laut der Polizei des Bundesstaats Northern Territory sei bei der Suche nach der Frau nun eine Leiche entdeckt worden. Es handele sich wohl um die vermisste Australierin.



Sie war am 19. November - zusammen mit zwei Freunden - nahe Alice Springs unterwegs, als mitten im heißen und trockenen Outback ihr Auto in einem Flussbett liegen blieb.