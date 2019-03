Eine Wahlurne in einem thailändischen Wahllokal.

Quelle: Wason Wanichakorn/AP/dpa

Das Ergebnis der ersten Parlamentswahl in Thailand seit dem Militärputsch vor fünf Jahren wird erst am 9. Mai bekannt gegeben. Das kündigte die staatliche Wahlkommission nach der gestrigen Wahl an.



Vorläufigen Zahlen zufolge liegt die Partei von Militärmachthaber Prayut Chan-o-cha mit mehreren Hunderttausend Stimmen vor der größten Partei der demokratischen Opposition. Der 65-Jährige hatte 2014 als Chef der Armee eine demokratisch gewählte Regierung aus dem Amt geputscht.