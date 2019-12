Elizabeth May (r), Vorsitzende der Grünen Partei.

Quelle: Chad Hipolito/The Canadian Press/AP/dpa

Zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Kanada hat die kanadische Grünen-Chefin Elizabeth May ihren Rückzug aus der Politik verkündet. "Von heute an bin ich nicht mehr Chefin der Grünen Partei Kanadas", sagte May. Den Kampf gegen den Klimawandel werde sie jedoch fortführen. Kanadas Premier Justin Trudeau würdigte May als "Heldin der Umwelt".



Die Grünen hatten bei der Parlamentswahl im Oktober ein Rekordergebnis erzielt und sich drei Sitze gesichert. Gleichzeitig blieb die Partei hinter den Erwartungen ihrer Anhänger zurück.