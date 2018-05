Das neue Wahlrecht begünstigt Parteibündnisse wie das Mitte-Rechts-Bündnis von Berlusconi. In solchen Bündnissen gilt, dass eine Partei lediglich ein Prozent der Stimmen holen muss, um an der Sitzverteilung teilzunehmen. In der Praxis liegt die Sperrklausel für einzelne Parteien in einer Allianz also nicht bei drei, sondern nur bei einem Prozent. Das gesamte Wahlbündnis hingegen muss über zehn Prozent der Stimmen erreichen. Außerdem muss nur eine Partei drei Prozent oder mehr bekommen. Es lohnt sich also, mit vielen kleinen Parteien eine Allianz zu schmieden.