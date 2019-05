Teilnehmer eines rechten Aufmarsches in Plauen am 1. Mai.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbil/dpa

Nach dem Aufmarsch gleich gekleideter Rechtsextremisten mit Trommeln und Fahnen in Plauen hat der Zentralrat der Juden in Deutschland die Genehmigung kritisiert und die Regierung in die Pflicht genommen. "Wenn es die sächsische Landesregierung mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus ernst meint, darf sie solche Demos nicht zulassen", sagte Zentralratspräsident Schuster.



Die jüdische Gemeinschaft erwartete von den Behörden und der Regierung entschlossenes Handeln und sichtbare Konsequenzen.