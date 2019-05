Markus Anfang

Quelle: reuters

Nach der bitteren 1:2-Pleite am Freitagabend gegen Darmstadt haben die Kölner Verantwortlichen offenbar schon Konsequenzen gezogen: Das Samstag-Training der Profis wurde heute kurzfristig abgesagt. Die nächste Einheit soll erst am Montag stattfinden, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.



Auch nach Informationen des Kölner Express deute "alles auf die sofortige Entlassung" von Anfang hin. Der Verein bestätigte die Medienberichte zunächst nicht. Laut dpa kam am Samstag jedoch die Vereinsspitze zusammen, um die sportliche Situation zu analysieren.



Als Kandidat für Anfangs Nachfolge wird der bisherige U21-Trainer Andre Pawlak gehandelt, der mit dem Kölner Nachwuchs in der Regionalliga West zuletzt eine Erfolgsserie hingelegt hatte.